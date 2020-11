Champions, gruppo D. Risultati e classifica: Atalanta spazzata via dai reds e raggiunta dall'Ajax

vedi letture

Serata da dimenticare per l'Atalanta in Champions League, battuta 0-5 in casa dal Liverpool di Klopp. A Bergamo non c'è stata storia contro i campioni di Inghilterra già avanti di due gol prima dell'intervallo con Diogo Jota (16', 33'). Invece della reazione, a inizio ripresa i nerazzurri di Gasperini crollano subendo altre reti in contropiede dal 47' al 54' con Salah, Mané e ancora Jota per la tripletta. Per la Dea incrocio dei pali per Zapata. Nell'alra gara del girone, successo preziosissimo dell'Ajax sul campo del Midtjylland: con i tre punti gli olandesi raggiungono i nerazzurri a quota 4.

Risultati finali

Midtjylland-Ajax 1-2 (1' Antony, 13' Tadic, 18' Dreyer)

Atalanta-Liverpool 0-5 (16' Diogo Jota, 33' Diogo Jota, 47' Salah, 49' Mane, 55' Diogo Jota)

Classifica gruppo D dopo 3 partite

Liverpool 9

Ajax 4

Atalanta 4

Midtjylland 0