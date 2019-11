© foto di www.imagephotoagency.it

La vittoria di questa sera della Juventus contro l'Atlético rende la trasferta di Leverkusen poco più di una gita per i bianconeri. Al contrario le "aspirine", vincendo a Mosca non solo eliminano la Lokomotiv garantendosi nel peggiore dei casi la retrocessione in Europa League, ma possono sperare addirittura di andare agli ottavi di finale: impensabile, dopo gli zero punti ottenuti nelle prime tre partite. Tutto dipenderà da Atlético Madrid-Lokomotiv Mosca: i colchoneros devono vincere per evitare calcoli.

LOKOMOTIV MOSCA-BAYER LEVERKUSEN 0-2 - 11' aut. Zhemaletdinov, 54' Sven Bender

JUVENTUS-ATLETICO MADRID 1-0 - 45' Dybala

Classifica:

JUVENTUS 13

ATLETICO MADRID 7

BAYER LEVERKUSEN 6

LOKOMOTIV MOSCA 3