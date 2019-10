Champions, gruppo E: guida il Napoli. Reds e Salisburgo a quota 3

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il Napoli non va oltre lo 0-0 sul campo del Genk, ma con il punto conquistato in Belgio si porta in testa al gruppo E con 4 punti. Alle spalle degli azzurri troviamo Liverpool e Salisburgo a quota 3, con i Reds che hanno conquistato la vittoria al termine di una gara pazzesca. Avanti i tre gol, la squadra di Klopp si è fatta recuperare dal Salisburgo. Alla fine la rete del solito Salah ha regalato la vittoria al Liverpool

Genk-Napoli: 0-0

Liverpool-Salisburgo 4-3: 9' Mane (L), 25' Robertson (L), 36' Salah (L), 39' Hwang (S), 56' Minamino (S), 60' Haland (S), 69' Salah (L)

Classifica

Napoli 4

Salisburgo 3

Liverpool 3

Genk 1