Champions, gruppo E: il primo verdetto è l'eliminazione del Genk

© foto di Insidefoto/Image Sport

Un buon Napoli pareggia a Liverpool e nonostante non riesca a guadagnarsi la qualificazione è a buon punto. Servirà vincere al San Paolo contro il Genk, da stasera fuori da tutto. Ancora in piena corsa qualificazione il Salisburgo, che si giocherà un vero e proprio scontro diretto contro il Liverpool: all'andata ad Anfield finì 4-3 per i reds, risultato pericoloso poiché agli austriaci basterà vincere anche di misura (1-0, 2-1 o 3-2) per avere dalla sua gli scontri diretti.

LIVERPOOL-NAPOLI 1-1 - 21' Mertens (N), 65' Lovren (L)

GENK-SALISBURGO 1-4 - 43' Daka (S), 45' Minamino (S), 69' Hwang (S), 85' Samatta (G), 87' Haaland (S)

Classifica:

LIVERPOOL 10

NAPOLI 9

SALISBURGO 7

GENK 1