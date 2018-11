Champions, Gruppo F: Guardiola agli ottavi. Shakhtar-Lione all'ultimo

© foto di Imago/Image Sport

Il Manchester City di Guardiola vola agli ottavi, ma dovrà conquistare il primo posto nel Gruppo F di Champions League nell'ultimo turno della fase a gironi. Gli inglesi non vanno oltre il pareggio in casa del Lione, che peraltro li avevi battuti all'andata. Con questi risultati, i francesi si giocheranno la qualificazione all'ultima giornata in casa dello Shakhtar Donetsk.

La classifica

Manchester City* 10

Lione 7

Shakhtar Donetsk 5

Hoffenheim 3

I risultati di oggi

Lione-Manchester City 2-2 (55' e 81' Cornet; 63' Laporte, 83' Aguero)

Hoffenheim-Shakhtar Donetsk 2-3 (17' Kramaric, 40' Zuber; 14' Ismaily, 15' e 90'+2 Taison)

Prossimo turno

Shakthar Donetsk-Lione

Manchester City-Hoffenheim

*= qualificata agli ottavi di finale

CSKA Mosca-Viktoria Plzen 1-2 (10' Vlasic; 56' Prochazka, 81' Hejda)