Champions, gruppo F: Guardiola ha una bestia nera, Shakhtar retrocesso

Una qualificazione tranquilla, tutto sommato, quella conquistata dal Manchester City nel girone F di Champions League. Senza dominare, però, come accaduto in altre circostanze. La formazione di Pep Guardiola è infatti scivolata all'esordio all'Etihad Stadium contro il Lione, per poi macinare tre vittorie di fila e conquistare il pass per gli ottavi. Con una bestia nera che, forse, potrebbe ritrovare sul proprio cammino più avanti. Perché l'Olympique Lione ha superato il turno con i citizens, dopo essere stata l'unica squadra del raggruppamento imbattuta contro i campioni d'Inghilterra in carica. Servirà un miracolo, però, ai francesi che tra febbraio e marzo dovranno arginare un'altra superpotenza continentale come il Barça. A retrocedere in Europa League è lo Shakhtar Donetsk, che ha conquistato una sola vittoria (sul campo dell'Hoffenheim alla penultima giornata).

Questa la classifica del girone F:

Manchester City 13

Lione 8

Shakhtar Donetsk 6

Hoffenheim 3

Gli accoppiamenti per gli ottavi di Champions:

Olympique Lione-Barcellona

Schalke 04-Manchester City

L'accoppiamento dei sedicesimi di Europa League:

Shakhtar Donetsk-Eintracht Francoforte