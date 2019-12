Champions, gruppo H: due poltrone per tre. L'Ajax ha la doppia chance

Un solo verdetto nel gruppo H di Champions League, il Lille eliminato dai giochi. Tre squadre si contendono due posti, tutto ancora apertissimo. Ecco nel dettaglio tutti gli scenari:

AJAX-VALENCIA 1

CHELSEA-LILLE 1

Ajax primo, Chelsea secondo. Valencia in Europa League.

AJAX-VALENCIA 2

CHELSEA-LILLE 1

Valencia primo in virtù del vantaggio nei confronti diretti col Chelsea (1-0 per gli spagnoli a "Stamford Bridge", 2-2 al "Mestalla"). I blues si qualificano agli ottavi come secondi in classifica. Ajax in Europa League.

AJAX-VALENCIA X

CHELSEA-LILLE 1

Chelsea primo in virtù del vantaggio negli scontri diretti sull'Ajax (1-0 alla "Johann Cruijff ArenA, 4-4 a "Stamford Bridge"). Valencia in Europa League.



Programma

AJAX-VALENCIA ore 21

CHELSEA-LILLE ore 21

Classifica

AJAX 10

VALENCIA 8

CHELSEA 8

LILLE 1