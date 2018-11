Champions, Gruppo H: Mou beffa la Juve all'ultimo. Primato in bilico

© foto di www.imagephotoagency.it

All'ultimo secondo, José Mourinho stacca il pass per gli ottavi e rimette in discussione il primo posto della Juventus. Fino alla rete di Fellaini, arrivata a recupero inoltrato, i bianconeri erano non soltanto certi del passaggio agli ottavi di finale, ma anche del primo posto nel gruppo H di Champions. Con il successo interno sullo Young Boys, invece, anche il Manchester United si assicura la qualificazione. E per il primo posto sarà decisiva l'ultima giornata: Juventus di scena a Berna contro lo Young Boys già certo dell'ultimo piazzamento, mentre il Manchester andrà a Valencia, a sua volta sicuro di retrocedere in Europa League.

La classifica

Juventus* 12

Manchester United* 10

Valencia** 5

Young Boys 1

I risultati di oggi

Juventus-Valencia 1-0 (59' Mandzukic)

Manchester United-Young Boys 1-0 (90'+1 Fellaini)

Prossimo turno

Young Boys-Juventus

Valencia-Manchester United

*= qualificata agli ottavi di finale

**= in Europa League