Champions, gruppo H: tre squadre al comando. Lille già eliminato

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Girone H equilibrato con tre squadre a pari punti. Chelsea rimonta Ajax dopo esser stato sotto per 1-4 e ora è davanti ai lancieri negli scontri diretti. Ora per entrambe scontro diretto col Valencia che intanto è tornato in corsa. Il Lille saluta con due turni d'anticipo la Champions League ma ha ancora flebili speranze per accedere in Europa League.

CHELSEA-AJAX 4-4 - 2' aut. Abraham (A), 5' su rig. e 71' su rig. Jorginho (C), 20' Promes (A), 35' aut. Kepa (C), 55' Van de Beek (A), 63' Azpilicueta (C), 74' James (C)

VALENCIA-LILLE 4-1 - 25' Osimhen (L), 66' Parejo su rig. (V), 82' aut. Soumaoro (V), 84' Kondogbia (V)

Classifica

Chelsea 7

Ajax 7

Valencia 7

Lille 1