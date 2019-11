© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Di seguito i risultati al 45' delle partite delle ore 21 di Champions League. Real Madrid già qualificato in virtù del pari fra Galatasaray e Brugge, ma che si gioca il primato col Paris Saint-Germain. E nel frattempo fa cadere l'imbattibilità dell'ex Keylor Navas. Sesta panchina differente nel torneo per Josè Mourinho, in una partita per il suo Tottenham fin qui negativa, con l'Olympiacos avanti a Londra:

REAL MADRID-PARIS SAINT-GERMAIN 1-0 - 17' Benzema

STELLA ROSSA-BAYERN 0-1 - 14' Goretzka

TOTTENHAM-OLYMPIACOS 1-2 - 6' El-Arabi, 19' Semedo, 45'+1 Alli

ATALANTA-DINAMO ZAGABRIA 1-0 - 27' Muriel rig.

MANCHESTER CITY-SHAKHTAR 0-0

JUVENTUS-ATLETICO MADRID 1-0 - 45'+2 Dybala