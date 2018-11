Champions, i risultati: Barça ok, vincono anche Porto e Tottenham

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Terminate tutte le gare del mercoledì di Champions League: dopo i successi del pomeriggio di Atletico Madrid e Lokomotiv Mosca trionfano anche Napoli e Barcellona, coi blaugrana che staccano il passo per gli ottavi come prima nel girone dell'Inter, raggiunta in classifica dal Tottenham dopo il ko di stasera contro gli Spurs. Per quanto riguarda gli azzurri si giocherà tutto nella sfida di Anfield contro il Liverpool, visto il ko rimediato dalla formazione di Klopp contro il PSG a Parigi. Successo per il Porto che quindi si qualifica come prima nel proprio girone, ecco tutti i risultati della serata di Champions League:

Borussia Dortmund-Club Brugge 0-0

Napoli-Stella Rossa 3-1

(11' Hamsik (N), 33', 52' Mertens (N), 57' Ben (S))

Paris Saint-Germain-Liverpool 2-1

(14' Bernat (P), 37' Neymar Jr (P), 47' Milner (L))

Porto-Schalke 04 3-1

(52' Militão, 55' Corona (P), 89' rig. Bentaleb, 92' Marega (P))

PSV Eindhoven-Barcellona 1-2

(61' Messi (B), 70' Piqué (B), 83' de Jong (P))

Tottenham-Inter 1-0

(79' Eriksen)