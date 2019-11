Champions, i risultati della serata: Barcellona e Lipsia agli ottavi

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Di seguito i risultati delle partite di stasera in Champions League. Spicca il successo dell'Inter a Praga e i nerazzurri per avere la certezza di qualificarsi devono battere il Barcellona. I blaugrana hanno staccato stasera non solo la qualificazione agli ottavi di finale, ma lo fanno da primi in classifica. Buon pareggio del Napoli a Liverpool: i partenopei ora devono vincere al San Paolo contro il Genk per non fare calcoli. I campioni d'Europa in carica, invece, avranno a disposizione due risultati su tre nell'ultima partita contro il Salisburgo. Clamoroso Lipsia, sotto di due reti fino al 90', trova la forza di raddrizzare una gara ormai persa contro il Benfica, qualificandosi per la prima volta nella sua storia agli ottavi di finale. L'Ajax infine fa il suo a Lille e mette la freccia su Valencia e Chelsea.

LIVERPOOL-NAPOLI 1-1 - 21' Mertens (N), 65' Lovren (L)

GENK-SALISBURGO 1-4 - 43' Daka (S), 45' Minamino (S), 69' Hwang (S), 85' Samatta (G), 87' Haaland (S)

BARCELLONA-BORUSSIA DORTMUND 3-1 - 29' Suarez (B), 33' Messi (B), 67' Griezmann (B), 77' Sancho (D)

SLAVIA PRAGA-INTER 1-3 - 19' e 88' Lautaro (I), 37' Soucek rig. (S), 81' Lukaku (I)

LIPSIA-BENFICA 2-2 - 20' Pizzi (B), 59' Carlos Vinicius (B), 90' rig. e 90'+6 Forsberg (L)

ZENIT-LIONE 2-0 - 42' Dzyuba, 84' Ozdoev

LILLE-AJAX 0-2 - 2' Ziyech, 59' Promes

VALENCIA-CHELSEA 2-2 - 40' Soler (V), 41' Kovacic (C), 50' Pulisic (C), 82' Wass (V)