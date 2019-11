Champions, i risultati della serata: Tottenham, Real e City qualificate

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Di seguito i risultati delle partite di questa sera di Champions League. Spicca il 6-0 del Bayern sul campo dello Stella Rossa con 4 reti in 13' per Lewandowski. È la quaterna più veloce della storia del torneo e il polacco balza al comando della classifica marcatori, con i bavaresi che vincono il girone con un turno d'anticipo. Bene il Tottenham alla prima di Mourinho in Champions con gli Spurs. È la sesta squadra differente, solo Ancelotti ha fatto meglio. Il 4-2 contro l'Olympiacos vale l'accesso agli ottavi. Passaggio al turno successivo anche per il Real Madrid, che ottiene la qualificazione prima di giocare, grazie al pari fra Galatasaray e Brugge che elimina entrambe. Benzema si toglie lo sfizio di togliere l'inviolabilità a Keylor Navas. Quella del Paris Saint-Germain era l'unica porta inviolata di Champions fino a stasera. La Juventus vince il suo girone, l'Atlético ora rischia anche se l'ultima partita sarà contro la già eliminata Lokomotiv Mosca al "Wanda Metropolitano". Al Manchester City basta un pari per qualificarsi e vincere il girone. L'Atalanta torna a sperare, ma è costretta a vincere a Kharkiv:

GALATASARAY-BRUGGE 1-1 - 11 Buyuk (G), 92' Diatta (B)

LOKOMOTIV MOSCA-BAYER LEVERKUSEN 0-2 - 11' aut. Zhemaletdinov, 54' Sven Bender

REAL MADRID-PARIS SG 2-2 - 17' e 79' Benzema (R), 81' Mbappé (P), 83' Sanabria (P)

TOTTENHAM-OLYMPIACOS 4-2 - 6' El-Arabi (O), 19' Semedo (O), 45'+1 Alli (T), 50' e 77' Kane (T), 73' Aurier (T)

STELLA ROSSA-BAYERN 0-6 - 14' Goretzka, 53' rig, 60', 64' e 67' Lewandowski, 89' Tolisso

MANCHESTER CITY-SHAKHTAR 1-1 - 56' Gundogan (M), 59' Solomon (S)

ATALANTA-DINAMO ZAGABRIA 2-0 - 27' Muriel rig., 47' Gomez

JUVENTUS-ATLETICO MADRID 1-0 - 45' Dybala