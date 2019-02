Champions, il 20 febbraio tocca alla Juve: il calendario degli ottavi

© foto di Imago/Image Sport

Con le sfide di Roma e Manchester hanno preso il via gli ottavi di finale di Champions League: bel passo in avanti del PSG, che si porta in vantaggio di due gol nel doppio confronto con lo United, mentre i giallorossi di Di Francesco vincono di misura contro il Porto e all'Estadio do Dragao dovrà soffrire. Nella seconda giornata degli ottavi di andata, il Tottenham travolge 3-0 il Borussia Dortmund: per i gialloneri sarà complicato ribaltare il risultato. Vittoria esterna del Real Madrid: 2-1 ad Amsterdam sull'Ajax, un risultato che dà ovviamente un grande vantaggio alle merengues in vista del ritorno al Bernabeu. Di seguito il calendario completo degli ottavi di finale di Champions League. Ricordiamo che la Juventus dall'urna di Nyon ha pescato l'Atletico Madrid: la Vecchia Signora entrerà in scena il 20 febbraio prossimo.

GARE D'ANDATA

12 febbraio

Manchester United-PSG 0-2

Roma-Porto 2-1

13 febbraio

Tottenham-Borussia Dortmund 3-0

Ajax-Real Madrid 1-2

19 febbraio

Olympique Lione-Barcellona

Liverpool-Bayern Monaco

20 febbraio

Schalke 04-Manchester City

Atletico Madrid-Juventus

GARE DI RITORNO

5 marzo

Borussia Dortmund-Tottenham

Real Madrid-Ajax

6 marzo

PSG-Manchester United

Porto-Roma

12 marzo

Manchester City-Schalke 04

Juventus-Atletico Madrid

13 marzo

Barcellona-Olympique Lione

Bayern Monaco-Liverpool