Champions, il miglior 11 di questo turno: presenti 2 giocatori di Serie A

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ci sono due calciatori che militano in Serie A nel miglior undici della due giorni europea. In difesa, la UEFA ha premiato Stefan de Vrij, autore di una prestazione eccellente contro il Borussia Dortmund e dell'assist per Lautaro Martinez.

In attacco, presente invece Dries Mertens: l'attaccante del Napoli ha messo a segno una doppietta decisiva nella sfida vinta 3-2 contro il Red Bull Salisburgo. In basso la formazione.