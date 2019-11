Champions, il top team del 5° turno: tridente con Lukaku, Messi e Lewa

C'è anche Romelu Lukaku nel miglior team della settimana stilato dalla Champions League dopo la due giorni di partite. Il centravanti dell'Inter è in un attacco a tre composto anche dal bomber del Bayern e attuale capocannoniere della competizione Robert Lewandowski e dal 10 del Barcellona Leo Messi. Ecco la formazione completa.

