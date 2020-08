Champions, in semifinale due francesi e due tedesche: un duopolio non accadeva dal 2013

Saranno Bayern Monaco, Lione, PSG e Lipsia le quattro semifinaliste di Champions League. Due squadre francesi e due squadre tedesche dunque lotteranno per conquistare la Coppa dalle grandi orecchie ed è la prima volta dal 2012-2013 che in questa fase sono rappresentate solo due diverse nazioni, quando a giocarci la Champions c'erano due spagnole e due tedesche: Real, Barcellona, Bayern e Dortmund e in finale a Wembley andò in scena il derby tedesco. In quella occasione fu il Bayern alla fine a conquistare la Coppa.