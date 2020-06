Champions, l'ostacolo è anche commerciale. L'ipotesi Final Eight a Lisbona non convince le tv

Ipotesi playoff, algoritmi, classifiche cristallizzate, ma non solo. Parallelamente alle decisioni su campionato, infatti, mercoledì 17 si attende dall'esecutivo dell'UEFA chiarezza sul futuro delle coppe europee. Sulla formula della Champions ieri è trapelato un nuovo possibile scenario: una Final Eight da disputarsi a Lisbona. Un mini torneo da disputare allo stadio Da Luz, con lo Josè Alvalade in appoggio. L'Eca chiede inoltre un anticipo al 22 della finale, per lasciare più distanza con l'inizio della prossima stagione. L'ostacolo - sottolinea Il Messaggero - sono però le tv, che non vedono di buon occhio a fini commerciali un mini torneo concentrato su più giorni. Monaco e il Wanda Metropolitano di Madrid sono altre ipotesi di cui si discuterebbe per la finale.