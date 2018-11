Champions, l'UEFA potrebbe anticipare l'inserimento del VAR

© foto di Federico De Luca

Secondo quanto riportato dalla BBC, dopo il grave errore commesso dall'arbitro Kassai in Manchester City-Shakhtar, con un rigore inesistente fischiato in favore degli inglesi, l'UEFA starebbe pensando di anticipare l'inserimento del VAR già dalla fase finale di questa Champions League, anticipando di qualche mese il già deciso avvento della tecnologia previsto attualmente per la prossima stagione.