Champions, la classifica del gruppo C: che occasione per il Napoli!

© foto di Insidefoto/Image Sport

Grande occasione europea, questa sera per il Napoli. In caso di vittoria casalinga contro il Paris Saint-Germain, gli azzurri potrebbero infatti raggiungere il primo posto in solitaria del gruppo C di Champions League. Supererebbero il Liverpool, travolto 2-0 sul campo della Stella Rossa. Questa la graduatoria, in attesa del risultato della gara del San Paolo:

Liverpool 6

Napoli 5*

PSG 4*

Stella Rossa 4

* Una partita in meno