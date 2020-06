Champions, la Final Eight non piace a Gasperini: "Volevo portare in giro tanti bergamaschi"

L’Atalanta ad agosto sarà una delle 8 protagoniste della Final Eight di Champions League in programma a Lisbona. Un traguardo storico per la squadra nerazzurra, che ora potrà sognare senza particolari pressioni sulle spalle. Il pensiero Champions però è ancora lontano nella mente di Gian Piero Gasperini, come confidato nel post partita col Sassuolo: “Penseremo più avanti alla Champions: la immaginavamo diversa, speravamo di portare tanti bergamaschi in giro per l’Europa. E’ una competizione che sarà rivoluzionata, seppur sempre prestigiosa. Speriamo che ci sia un po’ di pubblico, senza tifosi si perde spettacolo. Ma ora la nostra testa è solo al campionato, perché per partecipare nuovamente alla Champions dobbiamo finire tra le prime quattro. E’ questo il nostro obiettivo. Atalanta avvantaggiata in una gara secca contro le big europee? Difficile dirlo, di principio verrebbe da dire di sì: contro le big, in gara secca puoi sperare negli episodi o che loro siano in giornata negativa. Non abbiamo la presunzione di essere al livello dei migliori, ma in gara speriamo di essere più bravi”.

