© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Grandissimo spazio dedicato dai portali web dei principali quotidiani europei ai sorteggi di Champions ed in particolar modo alla doppia sfida della Juventus con l'Ajax. In Olanda, VoetbalInternational e De Telegraaf si limitano alla cronaca e titolano "L'Ajax incontrerà la Juventus ai quarti di finale", mentre il portale Voetbal.com apre con "L'Ajax è uno degli avversari preferiti di Ronaldo". Per il portoghese Record "La Juventus di CR7 misurerà la propria forza con l'Ajax", mentre in Spagna si guarda oltre: se per Sport "La Juventus di Cristiano affronterà l'Ajax di De Jong", per Marca "Il sorteggio lascia via libera a una finale Messi vs Cristiano Ronaldo".