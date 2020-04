Champions, le due stagioni potrebbero sovrapporsi. Nuovo campionato 15 giorni dopo la finale

La Champions League 20-21 può sovrapporsi alla stagione 2019-2020. Uno scenario che potrebbe essere messo in atto per portare a termine la stagione, momentaneamente sospesa per via dell'emergenza coronavirus che ha colpito l'Europa. L'ipotesi è quella di portare a termine prima i campionati nazionali, poi le coppe europee con le finali nelle sedi designate.

La sovrapposizione dei turni preliminari con le fasi finali potrà avvenire senza problemi, anche perché le squadre impegnate non rientrerebbero nei primi turni dei playoff. Lo scenario, come riportato da Sky Sport, farebbe slittare tutta la stagione successiva: il 'calcio di inizio' avverrebbe soltanto quindici giorni dopo la finale di Champions League.