Champions, le ultime di formazione sulla Juventus: 2 ballottaggi aperti, Ronaldo-Morata dal 1'

Doppio ballottaggio ancora aperto nella Juventis, attesa stasera dalla trasferta di Champions sul campo del Ferencvaros. Il primo riguarda McKennie e Ramsey, il secondo Kulusevski e Chiesa. In vantaggio attualmente i primi, nessun dubbio invece in difesa. Torna Chiellini, Arthur confermato a centroampo e Ronaldo dal primo minuto in avanti con Dybala in panchina.

FERENCVAROS-JUVENTUS - Mercoledì 4 novembre, ore 21.00

FERENCVAROS (4-3-3) Dibusz; Lovrencsics, Blazic, Kovacevic, Heister; Somalia, Siger, Kharatin; Zubkov, Isael, Tokmac Nguen.

Allenatore: Serhij Rebrov.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Danilo; Kulusevski, Arthur, Rabiot, McKennie; Morata, Ronaldo.

Allenatore: Andrea Pirlo.