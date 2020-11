Champions, le ultime di formazione sulla Lazio: uomini contati, chance Muriqi con Pereira

Cambia l'avversario, ma rimangono gli uomini contati per mister Inzaghi, che con lo Zenit deve rinunciare anche a Strakosha, Leiva e Immobile, presenti domenica a Torino ma fermati ieri dalla UEFA dopo i tamponi di lunedì. In porta dunque spazio a Reina, mentre al posto di Leiva giocherà Parolo. Davanti senza la Scarpa d’Oro occasione per il nuovo acquisto Muriqi, in coppia con l’altro neo arrivato Pereira. Gli altri assenti sono Radu, Vavro (non in lista), Lulic, Escalante, Lazzari, Djavan Anderson e soprattutto Luis Alberto

ZENIT SAN PIETROBURGO-LAZIO - Mercoledì 4 novembre, ore 18.55

ZENIT SAN PIETROBURGO (4-3-3): Kerzhakov; Karavaev, Lovren, Rakitskiy, Douglas Santos; Wendel, Barrios, Erokhin; Kuzyaev, Dzyuba, Driussi.

Allenatore: Sergei Semak.

LAZIO (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Hoedt, Acerbi; Marusic, Akpa Akpro, Parolo, Milinkovic, Fares; Pereira, Muriqi.

Allenatore: Simone Inzaghi.