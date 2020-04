Champions League 2019-20, l'ipotesi della UEFA: si parte il 7 agosto, finale il 29

Si tornerà in campo ad agosto, sempre se l’emergenza coronavirus rientrerà e sarà possibile tornare in campo. La UEFA, come riportato da Sky Sport, sta lavorando su uno scenario plausibile per poter terminare la Champions League 2019-2020.

Ci sono già le possibili date: Napoli e Juventus in campo il 7 e l’8 agosto per gli ottavi di ritorno, mentre i quarti di finale si giocheranno l’11 e il 12. Tre giorni dopo il ritorno, proseguendo con lo stesso ritmo fino alla finale del 29 agosto, sempre ad Istanbul. Un’ipotesi che potrebbe risolvere il problema dell’attuale competizione, sospesa nel mese di marzo. Nei prossimi giorni potrebbe già arrivare la decisione ufficiale, nel comitato esecutivo che si terrà il 23 aprile.

Le possibili date:

7-8 agosto: ritorno ottavi di finale (Napoli e Juventus coinvolte)

11-12 e 14-15 agosto: andata e ritorno quarti di finale

18-19 e 21-22 agosto: andata e ritorno semifinali

29 agosto: finale