Champions League, alla fase a gironi PSV, Stella Rossa e Benfica

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nessuna sorpresa per quanto riguarda le sfide di Salonicco ed Eindhoven dopo due primi tempi che avevano pesantemente indirizzato le gare, con PSV e Benfica che ottengono il pass nei playoff di Champions League giocati stasera. A Salisburgo succede di tutto: Dabbur porta in doppio vantaggio gli austriaci ma la Stella Rossa di Belgrado accorcia e pareggia nel giro di due minuti tra 65' e 66', facendo esplodere il facile ad accendersi pubblico ospite. Di seguito i risultati di stasera, in maiuscolo le qualificate ai gironi di Champions League:

Salisburgo-STELLA ROSSA 2-2

(44', 48' Dabbur (Sa), 65', 66' Ben (SR))

PSV EINDHOVEN-BATE Borisov 3-0

(14' Bergwijn, 36' de Jong, 62' Lozano)

PAOK Salonicco-BENFICA 1-4

(13' Prijovic (P), 20' Jardel (B), 26' rig., 50' rig. Salvio (B), 39' Pizzi (B))