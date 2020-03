Champions League, Atalanta e Lipsia senza sudare: qualificazione ad un passo

vedi letture

Due grandi protagonisti nella prima serata del ritorno degli ottavi di Champions League: sono l'atalantino Josip Ilicic e il capitano del Lipsia Marcel Sabitzer, entrambi autori della doppietta che ha messo in ghiaccio la qualificazione per le rispettive squadre. Per la squadra di Gasperini vantaggio di misura sul Valencia al Mestalla nonostante un errore difensivo abbia rimesso Gameiro e compagni in partita al ventesimo, mentre assolutamente perfetta la prova dei tedeschi di Nagelsmann, mai in affanno al cospetto dell'undici di Mourinho.

Valencia-Atalanta 1-2 (andata 1-4)

(3', 45' Ilicic (A), 21' Gameiro (V))

Lipsia-Tottenham 2-0 (andata 0-1

(10', 22' Sabitzer)

Segui la diretta scritta della sfida tra Lipsia e Tottenham su TMW!