© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Torna in campo la prossima settimana la Champions League, col ritorno degli ottavi di finale. Si parte martedì: due partite, il Real Madrid ospiterà l'Ajax dopo l'1-0 dell'andata, il Borussia Dortmund cercherà una complicatissima rimonta dopo il 3-0 patito a Londra dal Tottenham. Il 6 marzo, invece, Porto-Roma dopo il 2-1 dell'Olimpico, si gioca a Parigi invece il ritorno dell'ottavo dove il PSG parte dal 2-0 dell'Old Trafford contro il Manchester United. La settimana successiva, Manchester City-Schalke 04, il 12 marzo, dopo il 3-2 per i Citizens a Gelsenkirchen, la stessa sera la Juventus cercherà la remuntada allo Stadium dopo il ko per 2-0 del Wanda Metropolitano contro l'Atletico Madrid. Il 13 marzo, Bayern Monaco-Liverpool, si parte dallo 0-0 dell'andata, stesso risultato da cui riprenderà il ritorno di Barcellona-Lione.