Champions League, date e orari degli esordi: Juve il 20 a Kiev. Inter-Gladbach il 21 a San Siro

L'esordio in Champions League della Juventus sarà il 20 ottobre alle 18:55 in casa della Dinamo Kiev. Per la Lazio prima alle 21:00 all'Olimpico contro il Borussia Dortmund. Quello dell'Inter sarà il 21 ottobre in casa alle 21:00 contro il Borussia Monchengladbach. Per l'Atalanta, invece, prima allo stesso giorno e nello stesso orario in Danimarca in casa del Midtjylland.