Champions League, dopo 5 mesi si chiude il quadro degli ottavi: Bayern e Barça ai quarti

Con le due sfide disputate stasera e le qualificazioni di Bayern Monaco e Barcellona si è chiuso il quadro degli ottavi di finale di Champions League. Ecco tutti i risultati:

Manchester City-Real Madrid 2-1: 9' Sterling, 28' Benzema (RM), 68' Gabriel Jesus (and. 2-1)

Juventus-Lione 2-1: 12' (rig.) Depay, 43' (rig.) e 60' Ronaldo (J) (and. 0-1)

Bayern-Chelsea 4-1: 10' e 84' Lewandowski, 24' Perisic, 44' Abraham (C), 76' Tolisso (and. 3-0)

Barcellona-Napoli 3-1: 10' Lenglet, 23' Messi, 45' (rig.) Suarez, 50' p.t.(rig.) Insigne (N) (and. 1-1)

Giocate a marzo:

Valencia-Atalanta 3-4 (and. 1-4)

Liverpool-Atletico Madrid 2-3 d.t.s. (and. 0-1)

PSG-Borussia Dortmund 2-0 (and. 1-2)

Lipsia-Tottenham 3-0 (and. 1-0)