Analisi delle spese sul calciomercato delle 32 protagoniste della Champions League sulle pagine del Corriere dello Sport. Regina degli investimenti il Real Madrid che dopo la debaclé dello scorso anno è corsa ai ripari spendendo oltre 307 milioni di euro. Sul podio le altre due grandi di Spagna: il Barcellona con 255 milioni di euro spesi e l'Atletico Madrid con 243,50.

Per quanto riguarda le italiane la prima è la Juventus, quarta assoluta, con 188,50 milioni di euro, seguita dall'Inter con 155 e il Napoli 128. Ultima l'Atalanta con "appena" 31,70 milioni di euro.

Curiosità finale legata al Liverpool campione d'Europa in carica. I Reds in questa particolare classifica sono all'ultimo posto con 1,90 milioni di euro utilizzati per acquistare due talenti che non sono stati neanche convocati per la prima al San Paolo di questa sera.