Champions League, Gruppo A: Dortmund pronto a staccare il pass

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Champions League si prepara a emettere i primi verdetti stagionali, in particolare quelli della fase a gironi, che oggi e domani entrerà nella fase calda con la quarta giornata. Il Borussia Dortmund, impegnato nel Gruppo A, si qualificherebbe matematicamente con una vittoria, non potendo più essere raggiunta né dal Club Brugge né dal Monaco, al momento ferme a un punto in classifica. Non solo: con un successo i gialloneri sarebbero anche certi del primo posto, mantenendo il vantaggio negli scontri diretti e non potendo più essere superati in classifica dall'Atletico Madrid. Stasera spazio a Monaco-Club Brugge e alla sfida tra colchoneros e teutonici.

IL PROGRAMMA

18.55 Monaco-Club Brugge

21.00 Atlético Madrid-Borussia Dortmund