Champions League, Gruppo A: l'Atletico manca il match-point. Sarà spareggio col Salisburgo

Deludente pari dell'Atletico Madrid, che contro una versione ampiamente rimaneggiata del Bayern Monaco non riesce ad andare oltre l'1-1: per i colchoneros dunque la qualificazione passerà dallo scontro diretto dell'ultima giornata, contro il Salisburgo. Due punti separano le squadre in classifica comunque, quindi per Simeone ci saranno due risultati a disposizione su tre per andare a raggiungere il Bayern agli ottavi di finale.

GRUPPO A

Lokomotiv Mosca-Red Bull Salisburgo 1-3

(28', 41' Berisha (S), 79' Miranchuk (L), 81' Adeyemi (S))

Atletico Madrid-Bayern Monaco 1-1

(26' João Félix (A), 86' rig. Muller (B))