Champions League, Gruppo A: PSG sul velluto, il Real passa come seconda

Con 27 punti andati alle prime due e appena cinque a terza e quarta, il Gruppo A di Champions League 2019/20 è passato alla storia come uno dei più prevedibili della storia della manifestazione: la lotta per il primo posto, il vero motivo di interesse alla vigilia, è andata al PSG, che nel doppio scontro diretto ha regolato 5-2 il Real Madrid (3-0 all'andata e 2-2 al ritorno, ndr), mostrando così i muscoli in vista degli ottavi di finale. Questo nonostante la prolungata assenza di Cavani e Neymar, entrambi infortunati: Tuchel è stato bravo a lanciare subito nella mischia Icardi, che ha risposto nell'unico modo che conosce, segnando.

Il Real Madrid, pur tra i mille problemi della rifondazione che ha visto coinvolte le merengues (con un mercato che ha pagato fino ad un certo punto), ha colto una facile qualificazione e conserva il primato in Liga. Niente male per una squadra spesso criticata e che ha perso il suo giocatore più rappresentativo, Cristiano Ronaldo, senza sostituirlo con un innesto di pari livello (ammesso che esista). Alle spalle delle due superpotenze, il Club Bruges, che in Belgio domina, si è assicurato la prosecuzione in Europa League, mentre il Galatasaray ha chiuso il suo cammino con appena due pareggi.

GRUPPO A

Paris Saint-Germain 16

Real Madrid 11

Club Bruges 3

Galatasaray 2

1ª giornata

Club Bruges-Galatasaray 0-0

Paris Saint-Germain-Real Madrid 3-0

2ª giornata

Real Madrid-Club Bruges 2-2

Galatasaray-Paris Saint-Germain 0-1

3ª giornata

Club Bruges-Paris Saint-Germain 0-5

Galatasaray-Real Madrid 0-1

4ª giornata

Paris Saint-Germain-Club Bruges 1-0

Real Madrid-Galatasaray 6-0

5ª giornata

Galatasaray-Club Bruges 1-1

Real Madrid-Paris Saint-Germain 2-2