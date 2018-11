© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Appaiato in testa alla classifica del Gruppo A con l'Atletico Madrid, il Borussia Dortmund contro il Club Brugge ha l'opportunità di qualificarsi alla fase successiva anche con un pareggio. In caso di tre punti, invece, i tedeschi blinderebbero anche il primo posto qualora dovesse arrivare il ko dell'Atletico. Dall'altra parte, gli spagnoli si qualificherebbero con una vittoria oppure se il Club Brugge non riuscisse a vincere. Quest'ultimo deve invece vincere per restare in corsa per le prime due posizioni. Disperata la situazione del Monaco di Henry, che potrebbe arrivare terzo ma deve ridurre il distacco col Brugge che ha tre punti di vantaggio.

Il programma di oggi

18.55 - Atletico Madrid-Monaco

21.00 - Borussia Dortmund-Club Brugge

Classifica gruppo A - Borussia Dortmund 9; Atletico Madrid 9; Club Brugge 4; Monaco 1.

L'ultimo turno

Monaco-Borussia Dortmund

Club Brugge-Atletico Madrid