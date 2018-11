Champions League, Gruppo B: Barça, mancano 3 punti. L'Inter non ci sta

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Champions League si prepara a emttere i primi verdetti stagionali, in particolare quelli della fase a gironi. Anche per il Barcellona l'occasione di staccare già oggi il pass per gli ottavi di finale, battendo l'Inter a San Siro, ma i nerazzurri venderanno cara la pelle. Anche per la formazione di Spalletti ci sarebbe la possibilità di accedere al turno successivo: con un successo sui catalani e il contemporaneo pari tra Tottenham e PSV Eindhoven, Spalletti potrebbe festeggiare con due turni d'anticipo. Alle 21 di stasera, calcio d'inizio per ambedue i match:

IL PROGRAMMA

21.00 Inter-Barcellona

21.00 Tottenham-PSV Eindhoven