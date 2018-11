© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il programma del Gruppo B, quello dell'Inter, prevede questa sera la sfida tra i nerazzurri e il Tottenham a Londra. Alla squadra Spalletti - seconda in classifica - basta un pareggio per qualificarsi alla fase successiva, mentre gli Spurs di Pochettino devono vincere per restare in corsa per le prime due posizioni. L'altro campo propone invece il duello tra Barcellona (già qualificato, passerebbe come primo del girone con una vittoria oppure con un pareggio se l'Inter non riuscisse a battere il Tottenham) e il PSV Eindhoven (attualmente ultimo nel raggruppamento, può ancora arrivare terzo).

Il programma di oggi

21.00 - Tottenham-Inter

21.00 - PSV Eindhoven-Barcellona

Classifica gruppo B - Barcellona 10; Inter 7; Tottenham 4; PSV Eindhoven 1.

