Champions League, Gruppo B: Bayern e Spurs avanti. Ma non erano in crisi?

Se ci sono due top club di Premier e Bundesliga che nei rispettivi campionati hanno finora reso al di sotto delle aspettative questi sono senza dubbio il Bayern Monaco e il Tottenham. Un rendimento negativo che è costato la panchina prima del previsto sia a Niko Kovac che a Mauricio Pochettino.

Problemi che, però, valicati i confini nazionali per entrare nell'olimpo della Champions League sono scomparsi. Nel Gruppo B sia i bavaresi che gli Spurs hanno passato il turno senza grossi problemi. La formazione oggi nelle mani di Hans-Dieter Flick, in maniera particolare. Sei gare, sei vittorie per Muller e compagni. Con 24 gol fatti e solo cinque subiti. Rendimento leggermente inferiore per il club del nord di Londra che, però, ha lasciato l'intero bottino solo nelle due sfide proprio contro i bavaresi. E le altre due? Poco o niente. Per l'Olympiacos che si è quantomeno guadagnato l'accesso ai sedicesimi di Europa League. Per la Stella Rossa solo polemiche. Tanto che poco prima di Natale è arrivato la separazione dal tecnico a favore della prima avventura in panchina di una vecchia conoscenza della Serie a come Dejan Stankovic.

GRUPPO B

Bayern Monaco

Tottenham

Olympiakos

Stella Rossa

1ª giornata

Olympiakos-Tottenham 2-2

Bayern Monaco-Stella Rossa 3-0

2ª giornata

Tottenham-Bayern Monaco 2-7

Stella Rossa-Olympiakos 3-1

3ª giornata

Tottenham-Stella Rossa 5-0

Olympiakos-Bayern Monaco 2-3

4ª giornata

Bayern Monaco-Olympiakos 2-0

Stella Rossa-Tottenham 0-4

5ª giornata

Tottenham-Olympiakos 4-2

Stella Rossa-Bayern Monaco 0-6