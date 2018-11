Champions League, Gruppo B: l'Inter non è padrona del proprio destino

Il Barcellona blinda il passaggio del turno, come prima peraltro, grazie al successo ottenuto contro il PSV, anche se alla luce del risultato di Londra anche un pari avrebbe mandato i blaugrana agli ottavi come capolista del Gruppo B. Per l'Inter invece la sconfitta a Wembley complica maledettamente tutto: il Tottenham è in vantaggio per la differenza reti, avendo pareggiato il conto degli scontri diretti con il successo di stasera. E ora i nerazzurri, pur battendo in PSV nell’ultima gara, non sono più padroni del proprio destino Champions.

Risultati Gruppo C

PSV Eindhoven-Barcellona 1-2

(61' Messi (B), 70' Piqué (B), 83' de Jong (P))

Tottenham-Inter 1-0

(79' Eriksen)