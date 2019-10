Il Manchester City domina la sfida con l'Atalanta: dopo l'iniziale vantaggio della Dea grazie al rigore trasformato da Malinovskyi, la squadra di Guardiola, trascinata da uno straordinario Sterling, rifila 5 reti ai nerazzurri, che restano in fondo al girone ancora a zero punti. Il pareggio fra Shakhtar Donetsk-Dinamo Zagabria permette all'Atalanta di sperare ancora: entrambe le squadre infatti adesso hanno 4 punti in classifica.

GRUPPO C

Manchester City-Atalanta (28' rig. Malinovskyi, 34' e rig. 38' Aguero, 58', 64' e 69' Sterling)

Shakhtar Donetsk-Dinamo Zagabria 2-2 (16' Konoplyanka, 25' Olmo, 60' rig. Orsic, 75' Dodo)

CLASSIFICA

Manchester City 9

Dinamo Zagabria 4

Shakhtar Donetsk 4

Atalanta 0