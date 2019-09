Champions League, Gruppo C: figuraccia Atalanta, City senza problemi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Figuraccia dell'Atalanta, che torna a casa da Zagabria sconfitta per 4-0 al suo esordio in Champions League. Nessun problema, invece, per il Manchester City, che batte lo Shakhtar 3-0 in trasferta. Questi i risultati e la classifica aggiornata dopo la prima giornata del Gruppo C:

I risultati

Dinamo Zagabria-Atalanta 4-0 (10' Leovac, 31', 42' e 68' Orsic)

Shakhtar-Manchester City 0-3 (24' Mahrez, 38' Gundogan, 76' Gabriel Jesus)