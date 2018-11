Champions League, Gruppo C: il Napoli si gioca tutto ad Anfield

Il successo del PSG contro il Liverpool e il risultato del Napoli contro la Stella Rossa complica ancora di più la situazione del Gruppo C, quello che comprende gli azzurri: si deciderà tutto a Liverpool, dove ai Reds basterà l'uno a zero per passare il turno ed escludere la formazione di Ancelotti. Pareggiando o perdendo di misura ma segnando un gol, sarebbero invece i partenopei a passare. Appare scontato invece il passaggio del turno del PSG, che deve vincere contro la Stella Rossa. Di seguito risultati e classifica:

Risultati Gruppo C

Napoli-Stella Rossa 3-1

(11' Hamsik (N), 33', 52' Mertens (N), 57' Ben (S))

Paris Saint-Germain-Liverpool 2-0

(14' Bernat (P), 37' Neymar Jr (P), 47' Milner (L))