Champions League, Gruppo C: il Porto ferma il City e passa agli ottavi. OM, buona la 14esima

L'Olympique Marsiglia stende l'Olympiacos e conquista i suoi primi punti nel Gruppo C di Champions League, oltre a interrompere - finalmente - la striscia di 13 sconfitte consecutive in questa competizione. Nell'altra gara del Gruppo C, il Porto ferma invece sul pari la capolista Manchester City (già qualificata fin dallo scorso turno alle fasi finali) e si qualifica così agli ottavi con 10 punti in classifica.

I risultati

Olympique Marsiglia-Olympiacos 2-1 (33' Camara, 55' rig. e 75' rig. Payet)

Porto-Manchester City 0-0