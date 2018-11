Champions League, Gruppo C: il PSG nella tana del Napoli. Reds alle 19

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Champions League si prepara a emettere i primi verdetti stagionali, in particolare quelli della fase a gironi. Il gruppo del Napoli è certamente il più indeciso, comprensibile vista la forza delle squadre che ne fanno parte: per arrivare alla qualificazione bisognerà aspettare le ultime due giornate, ma di certo il Liverpool, con un successo in Serbia, farebbe un bel passo in avanti in questa direzione. Gli azzurri stasera sfideranno il PSG già conoscendo il risultato dei Reds e non è detto sia un bene: dopo la gara casalinga contro la formazione di Tuchel, gli azzurri sfideranno ancora al San Paolo la Stella Rossa di Belgrado per poi terminare il gruppo in casa con la trasferta di Liverpool.

IL PROGRAMMA

18.55 Stella Rossa-Liverpool

21.00 Napoli-Paris Saint-Germain