© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Gruppo C di Champions League vede questa sera la sfida tra il Napoli di Ancelotti e la Stella Rossa. Al San Paolo, gli azzurri si qualificherebbero alla fase successiva con una vittoria se il PSG non battesse il Liverpool. Dall'altra parte, il Liverpool - a pari paunti in classifica col Napoli - si qualificherebbe con una vittoria e contemporanea sconfitta o pareggio della Stella Rossa contro Insigne e compagni. Se perde, la squadra di Milojevic non potrà più arrivare nelle prime due posizioni, mentre il Paris Saint-Germain sarebbe fuori dai primi due posti in caso di sconfitta e contemporanea vittoria del Napoli. Insomma, molto delle sorti del Gruppo C si deciderà questa sera.

Il programma di oggi

21.00 - Napoli-Stella Rossa

21.00 - Paris Saint-Germain-Liverpool

Classifica gruppo C - Liverpool 6, Napoli 6, PSG 5, Stella Rossa 4.

L'ultimo turno

Stella Rossa-Paris Saint-Germain

Liverpool-Napoli