© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nel Gruppo D, situazione agevole del Porto - primo in classifica - che si qualificherebbe sia con un pareggio, sia in caso di mancata vittoria del Galatasaray (e passerebbe comunque come primo con una vittoria). Alle sue spalle, distanziato di due punti, lo Schalke andrebbe agli ottavi con una vittoria o in caso di mancata vittoria del Galatasaray contro la Lokomotiv. E saranno proprio queste due squadre ad aprire il programma serale alle 18.55: i turchi devono vincere per restare in corsa per le prime due posizioni, la Lokomotiv può ancora arrivare terza ma deve vincere per restare in corsa.

Il programma di oggi

18.55 - Lokomotiv Mosca-Galatasaray

21.00 - Porto-Schalke 04

Classifica gruppo D - Porto 10, Schalke 8, Galatasaray 4, Lokomotiv Mosca 0.

L'ultimo turno

Schalke 04-Lokomotiv Mosca

Galatasaray-Porto