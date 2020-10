Champions League, Gruppo D: l'Atalanta sistema tutto nella ripresa, Liverpool in vetta

Il Liverpool di Jurgen Klopp si conferma la favorita per la vittoria del Gruppo D grazie al successo di stasera e in attesa del doppio confronto con l'Atalanta: per la Dea sarà importantissimo uscire dalle due sfide con dei punti o in alternativa sperare che il Midtjylland, a quota zero, renda la vita difficile all'Ajax, oggi rimontata dopo il 2-0 del primo tempo.

Atalanta-Ajax 2-2

(30' Tadic (Aj), 38' Traoré (Aj), 54', 60' Zapata (At))

Liverpool-Midtjylland 2-0

(55' Diogo Jota, 92' rig. Salah)