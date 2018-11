Champions League, Gruppo E: il Bayern per il riscatto, AEK disperato

© foto di Imago/Image Sport

Dopo le gare di ieri sera, torna la Champions League con il quarto turno della fase a gironi che può emettere altri verdetti significativi. Nel Gruppo E, la classifica presenta due squadre in vetta, con Ajax e Bayern Monaco appaiate a 7 punti. La squadra tedesca - terza attualmente in Bundesliga - ha l'opportunità di qualificarsi matematicamente in caso di vittoria con l'AEK Atene ma solo in caso di sconfitta del Benfica contro l'Ajax. Qualora gli olandesi conquistassero 3 punti, infatti, passerebbero di diritto alla fase successiva della competizione. Disperata la situazione dell'AEK Atene: non potrà arrivare tra le prime due se perde, oppure se pareggia e l'Ajax vince.

IL PROGRAMMA

21.00 Benfica-Ajax

21.00 Bayern Monaco-AEK Atene