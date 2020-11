Champions League, Gruppo E: risultati e classifica. Chelsea facile, il Siviglia non molla mai

Chelsea e Siviglia ipotecano gli ottavi di finale grazie alle rispettive vittorie contro Rennes e Krasnodar. Tutto facile per i Blues di Franck Lampard che hanno battuto per 3-0 i francesi grazie alla doppietta di Werner e al gol di Abraham. Espulso l'ex Inter e Fiorentina Dalbert che ha provocato i due rigori che hanno dato il doppio vantaggio agli inglesi. Serata dura invece per il Siviglia che ha vinto per 3-2 contro il Krasnodar. In svantaggio di due reti e di un uomo dopo aver trovato la rete che ha accorciato le distanze, gli spagnoli sono comunque riusciti a ribaltare la gara, portardosi al primo posto del girone insieme al Chelsea.

Chelsea-Rennes 3-0 (10' rig. e 41' rig. Werner, 50' Abraham)

Siviglia-Krasnodar 3-2 (17' Suleymanov, 21' Berg, 42' Rakitic, 69' e 72' En Nesyri)